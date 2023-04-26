В Сети пишут, что кортеж Путина срочно прибыл в Кремль: Арестович назвав вероятную причину

Арестович связывает активизацию в Кремле со слухами об ухудшении здоровья Эрдогана

Российский диктатор Владимир Путин поздно вечером 26 апреля срочно приехал в Кремль.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

На видео видно, как кортеж со включенными мигалками на огромной скорости мчится по набережной Москвы. Официально в Кремле не подтверждали, ехал ли в этом кортеже Путин.

Бывший советник ОП Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным отреагировал на эту информацию.

"У нас есть очень серьезный признак – Путин экстренно приехал в Кремль. Я не исключаю, что это из-за критического состояния (Реджепа Эрдогана. – Ред.)", – заявил Арестович.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что у президента Турции Реджепа Эрдогана резко ухудшилось состояние здоровья. Якобы у него случился инфаркт миокарда и его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, что в Турции выборы президента запланированы на 14 мая. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже официально стал кандидатом на пост главы государства.