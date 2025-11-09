- Дата публикации
В Сети показали фото и видео разтрощенных ТЭЦ в Воронеже и подстанции в Таганроге
Ряд российских городов ночью 9 ноября накрыл мощный «хлопок». В частности, беспокойно было жителям Воронежа и Таганрога. Там обстреляна критическая инфраструктура врага.
В воскресенье, 9 ноября, дроны ударили по ТЭЦ в российском Воронеже. Кроме того, атакована подстанция в Таганроге РФ.
Что известно о «хлопке» в России — читайте в материале ТСН.ua.
Местные жители публиковали кадры «прилетов» по ТЭЦ в Воронеже РФ. Они отметили, что слышали около 4 взрывов вблизи ТЭЦ. Часть города осталась без света.
Телеграмм-каналы публикуют фото, демонстрирующее последствия удара по ТЭЦ.
Появились и видео последствия обстрела.
Беспокойно было и жителям Таганрога. По сообщениям там после атаки горит трансформатор на электроподстанции.
