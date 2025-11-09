ТСН в социальных сетях

Мир
205
1 мин

В Сети показали фото и видео разтрощенных ТЭЦ в Воронеже и подстанции в Таганроге

Ряд российских городов ночью 9 ноября накрыл мощный «хлопок». В частности, беспокойно было жителям Воронежа и Таганрога. Там обстреляна критическая инфраструктура врага.

Катерина Сердюк
Атака на Воронеж

Атака на Воронеж / © ТСН.ua

В воскресенье, 9 ноября, дроны ударили по ТЭЦ в российском Воронеже. Кроме того, атакована подстанция в Таганроге РФ.

Что известно о «хлопке» в России — читайте в материале ТСН.ua.

Местные жители публиковали кадры «прилетов» по ТЭЦ в Воронеже РФ. Они отметили, что слышали около 4 взрывов вблизи ТЭЦ. Часть города осталась без света.

Телеграмм-каналы публикуют фото, демонстрирующее последствия удара по ТЭЦ.

Воронеж

Воронеж

Появились и видео последствия обстрела.

Беспокойно было и жителям Таганрога. По сообщениям там после атаки горит трансформатор на электроподстанции.

Таганрог

Таганрог

Таганрог

Таганрог

Как мы писали ранее, неизвестные дроны атаковали ТЭЦ в Воронеже. Местные обнародовали кадры.

205
