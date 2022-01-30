В Сети показали фото с места масштабного обрушения моста с пассажирским автобусом в США

В Сети показали фото с места масштабного обрушения моста с пассажирским автобусом в США

В результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек.

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, упал полувековой мост. Части переправы полетели вниз с 40-метровой высоты, когда по ней проезжали шесть транспортных средств, в том числе пассажирский автобус.

Об этом 29 января говорится в выпуске ТСН. 19:30.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек.

По словам очевидцев, чтобы извлечь некоторых пострадавших, им пришлось формировать живую цепь. Кроме того, чрезвычайники задействовали 30-метровую веревку.

Дорогу к переправе сейчас перекрыли, как и газопровод, расположенный под мостом. Правоохранители выясняют, что именно стало причиной аварии, и добавляют, что только в сентябре полувековая переправа прошла проверку на прочность.

По стечению обстоятельств, мост в Питтсбурге рухнул за несколько часов до визита президента США Джо Байдена. Американский лидер как раз должен был обсуждать проблемы с инфраструктурой и выделение средств на ее восстановление. Политик лично посетил место аварии.

В американском Питтсбурге обрушился 50-летний мост

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