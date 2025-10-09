- Дата публикации
В Сети показали, как выглядит дорога из 50 полос: она наконец сужается в три (видео)
Сеть разразилась реакциями на кадры из Пекина, где образовалась бешеная пробка на въезде в Пекин.
В Китае сняли видеоролик, поразивший соцсети. Так, снято, как дорога из 50 полос сужается до 3-х на въезде в Пекин.
Кадры обнародовали в Сети.
Безумное количество китайцев стоит в длительной пробке. Как стало известно, ситуация объясняется тем, что люди массово возвращаются с 8-дневных каникул. Таким образом, страна ежегодно отмечает Национальный день образования КНР.
Пользователи Сети отмечают, что такой масштаб пробки действительно впечатляет. В частности, украинцы отмечают, что тянучки в Киеве после увиденного воспринимаются проще.
Раньше мы писали о том, что на дорогах появился необычный знак "Стоп".
STOP является одним из самых универсальных и узнаваемых дорожных. символов в мире. Указание четко требует от водителей полной остановки, и именно этим отличается от, к примеру, «уступи дорогу».
Однако иногда вы можете увидеть вариант в синем цвете. Они выполняют идентичную опцию, но неофициальны. Люди нередко устанавливают их собственноручно для предотвращения ДТП и водители преимущественно реагируют.