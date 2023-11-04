В Сети показали "мясные штурмы" оrкупантов в Херсонской области: как реагируют в РФ (видео)

Такого ужаса, говорят россияне, не было даже под Бахмутом.

В Сеть попали видео, демонстрирующие, как российских военных на Херсонщине гонят в "мясные штурмы", в результате чего они гибнут "пачками". Впрочем, российские военкоры называют это проще: "Неприятные кадры тяжелых боев в районе Крынок".

Об этом говорится в российском пропагандистском телеграм-канале "Живов Z".

Оккупанты жалуются, что там настоящая "мясорубка"

Кадры массового убоя российских оккупантов на левом берегу Днепра Херсонской области выложил в своем телеграм-канале журналист Денис Казанский.

Как выглядят "мясные штурмы" россиян на Херсонщине

Нечему удивляться, потому что знаменитые "мясные штурмы" армии РФ всегда заканчивались одинаково – безумными потерями. А, как известно, жизнь простых россиян никогда не имела ценности для Путина и военно-политического руководства РФ.

Более того, подчеркнул журналист, в России жалуются, что такой "мясорубки" не было даже под Бахмутом.

Напомним, украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что с июня по октябрь 2023 года, во время контрнаступления, Вооруженные силы Украины уже уничтожили более 93 тысяч личного состава армии РФ.

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