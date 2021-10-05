В Сети показали видео с места смертельной стрельбы в пассажирском поезде в США

В Сети показали видео с места смертельной стрельбы в пассажирском поезде в США

Стрелец забаррикадировался в туалете, его нашли мертвым.

В американском штате Аризона в понедельник, 4 октября, в результате стрельбы в пассажирском поезде железнодорожной компании Amtrak погиб агент Управления по борьбе с наркотиками США.

Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, одного из пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.

Инцидент произошел в Тусоне во время плановой проверки поезда на наличие нелегальных денег, оружия и наркотиков. Как пишет The Associated Press, офицеры как раз задерживали одного из пассажиров на втором этаже вагона, когда другой мужчина открыл огонь.

"Подозреваемый, обменявшись выстрелами с офицерами, забаррикадировался в туалете, расположенной на нижнем этаже", — рассказали в полиции. Позже стрелка нашли мертвым. Другого подозреваемого задержали.

В момент стрельбы в вагоне находилось около десяти пассажиров, никто из них не пострадал. Всего с поезда на станцию эвакуировали 137 пассажиров и 11 членов экипажа.

Ранее в американском штате Монтана по меньшей мере три человека погибли в результате аварии с пассажирским поездом железнодорожной компании Amtrak. Поезд с 147 пассажирами и 13 членами экипажа сошел с рельсов и несколько вагонов перевернулись на бок.

Новости Украины: появилось видео с камер наблюдения супермаркета в Чернигове, где избили полицейских

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку