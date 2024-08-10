В Сети появились новые фото разбитой "Хаймарсом" колонны российских военных в Курской области

В Сети появились еще фотографии в хорошем качестве уничтоженной колонны транспорта русских войск под Рыльском Курской области.

Колонна по предварительной информации была поражена украинскими ракетными ударами из "Хаймарса".

Машины имеют маркировку буквой Z.

В Сети показали разбитую "Хаймарсом" колонну армии РФ на Курщине (4 фото)

Ранее в Сети показали разбитую "Хаймарсом" колонну армии РФ на Курщине. Об этом заявили местные жители. Судя по кадрам, уничтожены десятки русских солдат и грузовиков. Кузова автомобилей буквально завалены трупами российских окупантов.

Украина официально пока не комментировала инцидент.

Ранее мы писали, как далеко ВСУ продвинулись в Курской области и какую территорию контролируют.

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