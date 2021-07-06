В Сети появилось первое видео с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке

В авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке погибли 26 человек.
Самолет Ан-26, который выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") в поселок Палана и не вышел на связь 6 июля, упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. В авиакатастрофе погибли все пассажиры и члены экипажа самолета, которых было 28 человек.
Сейчас спасательную операцию на месте крушения самолета Ан-26 приостановили к утру. Поиски обломков остановили из-за темноты.
В Сети тем временем уже начали публиковать первые фото и видео с места падения самолета на Камчатке (РФ).
Напомним, самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") к поселку Палана, не вышел на связь 6 июля.
Обломки обнаружили в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана. Часть деталей оказалась в море. Пассажирский самолет Ан-26 полностью разрушен. Экстренные службы сообщают, что от удара его разорвало на две части и начался пожар.
СК РФ рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.