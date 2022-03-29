В Сети появилось видео, как российская техника отступает от украинской границы в сторону Беларуси

Очевидцы зафиксировали более 70 гусеничных БМП с маркировкой "V" и флагами РФ.
В Беларуси очевидцы заметили движение колонн российской военной техники от украинской границы.
Видео движения техники обнародовали белорусский ресурс MotolkoHelp и Еврорадио.
Так, очевидцы в Гомеле отправили Еврорадио видеозапись, на которой видно, что колонна военной техники с флагами России движется по улице Ильича от украинской границы в сторону центра города.
Кроме того, более 70 гусеничных БМП с маркировкой V и флагами РФ и российского ВДВ заметили сегодня в Речице (Гомельская область) на железнодорожном пути.
Ранее эта колонна была подмечена по дороге из Хойников по трассе Р-33 до железной дороги. По состоянию на 10:30, 29 марта технику активно гружали на платформы. Следует отметить, что очевидцы опознали в российской технике бронетранспортеры БТР-Д и МТ-ЛБ.
Более 70 перемещенных дюжины борющихся автомобилей из российских попавшихся сил с “V” показателями были положены это мелькающие близлежащие имущество в Рехитсе (Гомельская область).— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) 29 марта 2022
Некоторые автомобили имеют русские и международные силы flags.
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Напомним, в разведке США подтвердили то, что РФ частично выводит свои войска с территории Киевской области, однако опасность сохраняется из-за вероятности бомбардировки Киева.
Кроме того, российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".
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