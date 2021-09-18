В Сети появилось видео, как спасали украинку в Испании, ударилась о скалы и упала в море

Девушка скончалась в больнице от полученных травм.

В Испании в больнице скончалась 26-летняя украинка, которая захотела сделать селфи на популярной среди туристов достопримечательности "Балконе Средиземноморья" в испанском городе Бенидорм.

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Видео как спасатели доставали девушку из воды выложили в Сети.

На кадрах видно, как спасатель через волны пытается добраться к девушки, которая без сознания качается на воде.

По словам очевидцев, девушка забралась на перила для эффектного селфи, в какой-то момент потеряла равновесие, сорвалась и упала с обрыва, ударившись о камни в море.

На место вызвали экстренные службы. Девушка находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы при падении. Пострадавшую эвакуировали в порт Бенидорм. Там был установлен временный шатер, где девушку пытались реанимировать. Далее ее доставили в больницу Аликанте, где от полученных травм она впоследствии скончалась.

На месте происшествия вместе с украинкой находился ее парень.

В Сети появилось видео спасения украинки, которая упала со скалы в Испании

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