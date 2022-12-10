В Сети распространяется видео, как "пьяный" Путин рассказывает, почему начал атаковать украинскую энергоструктуру

В сети появилось видео с "пьяным" Путиным, рассказывающим об ударах РФ по энергосистеме Украины, попивая шампанское.

Российский диктатор Владимир Путин 9 декабря выступил перед своими пропагандистами с бокалом шампанского в руках и рассказал, почему РФ атакует энергетическую структуру Украины.

Видео выступления быстро распространилось по интернету.

Путин заявил, что вокруг ударов России по критически важной украинской инфраструктуре поднялось "слишком много шума". В то же время, по словам Путина, "не нужно быть особенно хорошо осведомленными", чтобы понять текущее положение дел.

Кроме того, российский диктатор заявил, что таким образом Россия якобы отвечает на украинские удары по незаконному Керченскому мосту.

"Да, мы делаем это. Но кто это начал? Кто пробил Крымский мост? Кто взорвал линии электропередач Курской АЭС? Кто не снабжает Донецкую область водой?", — добавил он.

В свою очередь, российская журналистка Анна Немцова отметила, что возможное опьянение Путина является первым за время его пребывания у власти. По ее словам, это одно из немногих непостановочных видео российского диктатора.

"За 20 лет мы видели много постановочных фото- и видеосъемок, в частности полуголого Путина на коне или ныряющего за греческими кувшинами, Путина, летящего с перелетными птицами или целующего мальчика в живот, но пьяных речей о российских ракетах, наносящих удары по соседнему государству должно быть собственным поступком Путина", — написала она в Твиттере.

Напомним, в американском Институте изучения войны рассказали, что российский диктатор Путин пытается перекладывать ответственность на других, чтобы не говорить лично о поражениях. Сейчас он играет роль "арбитра правды", чтобы контролировать популярность милитарных блоггеров.

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