В понедельник, 15 мая, в Интернете появилась информация о смерти американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса. Впрочем, это оказалось фейком.

Об этом первым сообщили на странице в Twitter Politics For All Ireland, ссылаясь якобы на подтверждение семьи Сороса.

После этого эта информация стала быстро распространяться по Сети. О смерти миллиардера сообщил также блогер и друг известного изобретателя Илона Маска Мэтт Уоллес в Twitter.

"Повзут слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа", — написал Matt Wallace, но впоследствии он удалил свое сообщение, когда стало понятно, что это — неправда.

В Сети сообщают о смерти известного миллиардера Джорджа Сороса, ФОТО: скрин

В Сети сообщают о смерти известного миллиардера Джорджа Сороса, ФОТО: скрин

Информацию о смерти американского миллиардера нельзя найти на страницах известных СМИ. Кроме того, на обед нет официального подтверждения о том, что Стыд умер. Слухи о его смерти были утром, если бы это было так, об этом сообщили бы авторитетные медиа.

Краткая биография о Джордже Соросе

Джордж Сорос родился в 1930 году – американский финансист венгерско-еврейского происхождения, меценат, философ и филантроп. Во время Второй мировой войны он вместе с семьей скрылся из Венгрии, оккупированной нацистской Германией, и поселился в Англии. В 1956 году переехал в США, создал международный инвестиционный фонд, который начал приносить ему доходы.

Он является основателем и бывшим главой Soros Fund Management, коммерческой инвестиционной компании. Он получил известность благодаря получению прибыли от спекуляций против британской валюты, в частности во время события, известного как «черная среда», ставшего известной из-за обвала британского фунта стерлингов в 1992 году.

Сорос и Украина

Он выступает за поддержку ЕС и США. В 2015 году Сорос находился в Украине шесть дней и в разговоре с журналистами заявил, что ни в одной стране, где работает его фонд, он не был так долго. 12 ноября 2015 года награжден орденом Свободы за значительные личные заслуги в укреплении международного авторитета Украинского государства, весомый вклад во внедрение социально-экономических реформ, многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность.

После полномасштабного вторжения России миллиардер заявил, что нападение РФ, возможно, стало началом Третьей мировой войны и западная цивилизация может не пережить ее. На форуме в Давосе призвал победить Путина как можно скорее и поддерживать Украину.

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