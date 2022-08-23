В Сети вспомнили о нездоровой страсти Путина к детям: фото

В последнее время пользователи соцсетей активно напоминают, что бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко перед своей гибелью обвинил Владимира Путина в педофилии.

Как сообщает издание iDnes, люди добавляют хештег #Pedoputin в твиты с архивными фотографиями Путина, целующего или обнимающего случайных детей, чтобы доказать правдивость популярного слуха.

Некоторые из пользователей, поддержавших этот флешмоб, жалуются, что Twitter заблокировал их аккаунт за распространение несоответствующего контента.

В Кремле никогда не комментировали фото, на которых российский президент прижимается к чужим детям на людях.

В 2006 году о нездоровой страсти Путина к детям заговорил опытный российский агент Литвиненко. В своей статье под названием "Педофил из Кремля" он тогда описал, что за многолетним провалом карьеры Путина в спецслужбе стоит именно его подлинная сексуальная ориентация.

"Когда Путин окончил институт Андропова, где готовят офицеров для службы в КГБ, его не взяли в разведку. Вместо этого его направили на младший пост в Ленинградское управление КГБ. Незадолго до выпуска начальники Путина узнали, что он педофил”, — объяснял Литвиненко, который в том же году был отравлен полонием.

В то же время большую огласку приобрела пикантная ситуация с Путиным и маленьким мальчиком Никитой Конкиным, которого российский президент публично поцеловал в голый живот.

Этот факт остался достоверно несогласованным в Western Media, но в положении к genocidal war criminal and Zatanist, #Putin является также ugly pervert. Не пишите Litvinenko для этого truth, also. pic.twitter.com/YSbgHqCVJ0 #PutinWarCriminal #Russia — Churchill (@WarAgainstPutin) 11 июня 2022

Кадры, которые показали на российском телевидении, вызвали изумление у зрителей.

Напомним, слухи о том, что Путин болен раком и медленно умирает, ходят в СМИ уже достаточно давно. Говорят, диктатор начал готовить себе преемника, который займет его место в президентском кресле.

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