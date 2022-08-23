В Сети вспомнили о нездоровой страсти Путина к детям: фото

Пользователи соцсетей массово публикуют архивные фото российского президента с хештегом #Pedoputin.
В последнее время пользователи соцсетей активно напоминают, что бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко перед своей гибелью обвинил Владимира Путина в педофилии.
Как сообщает издание iDnes, люди добавляют хештег #Pedoputin в твиты с архивными фотографиями Путина, целующего или обнимающего случайных детей, чтобы доказать правдивость популярного слуха.
Некоторые из пользователей, поддержавших этот флешмоб, жалуются, что Twitter заблокировал их аккаунт за распространение несоответствующего контента.
Oh by the way #Pedoputin pic.twitter.com/PhU6p8CGbI— Ultear (@Ultear_Tigra) August 20, 2022
В Кремле никогда не комментировали фото, на которых российский президент прижимается к чужим детям на людях.
В 2006 году о нездоровой страсти Путина к детям заговорил опытный российский агент Литвиненко. В своей статье под названием "Педофил из Кремля" он тогда описал, что за многолетним провалом карьеры Путина в спецслужбе стоит именно его подлинная сексуальная ориентация.
"Когда Путин окончил институт Андропова, где готовят офицеров для службы в КГБ, его не взяли в разведку. Вместо этого его направили на младший пост в Ленинградское управление КГБ. Незадолго до выпуска начальники Путина узнали, что он педофил”, — объяснял Литвиненко, который в том же году был отравлен полонием.
В то же время большую огласку приобрела пикантная ситуация с Путиным и маленьким мальчиком Никитой Конкиным, которого российский президент публично поцеловал в голый живот.
Этот факт остался достоверно несогласованным в Western Media, но в положении к genocidal war criminal and Zatanist, #Putin является также ugly pervert. Не пишите Litvinenko для этого truth, also. pic.twitter.com/YSbgHqCVJ0 #PutinWarCriminal #Russia— Churchill (@WarAgainstPutin) 11 июня 2022
Кадры, которые показали на российском телевидении, вызвали изумление у зрителей.
Напомним, слухи о том, что Путин болен раком и медленно умирает, ходят в СМИ уже достаточно давно. Говорят, диктатор начал готовить себе преемника, который займет его место в президентском кресле.
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