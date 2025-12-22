В Севастополе раздаются мощные взрывы: россияне заявили о массированной атаке БПЛА

Взрывы в Крыму / © Фото из открытых источников

Россияне 22 декабря заявили о массированной атаке на Севастополь в Крыму. Раздалось около 6 взрывов за 15 минут.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Что известно об атаке

Жителей региона призывают находиться в безопасных местах из-за налета дронов.

"В Севастополе очень громко", - отмечается в сообщениях.

Мощный взрыв слышали и в центре Севастополя. впоследствии во всех районах города объявлена угроза удара беспилотниками.

Как отмечают россияне, силы ПВО и Черноморского флота продолжают отбивать атаку ВСУ.

По данным россиян, уже «сбито 8 воздушных целей». Мол, они ликвидированы над морем и разными районами города.

«Летают ударные беспилотники. Всем находится дома! На дворе опасно!», — пишут в пабликах.

Есть информация о падении обломков от сбитого БПЛА в районе улицы Хрусталева.

"Никто из людей не пострадал", - заявили российские паблики.