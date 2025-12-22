- Дата публикации
-
Категория
Мир
В Севастополе раздаются мощные взрывы: россияне заявили о массированной атаке БПЛА
В Севастополе во временно оккупированном Крыму вечером 22 декабря раздаются мощные взрывы.
Россияне 22 декабря заявили о массированной атаке на Севастополь в Крыму. Раздалось около 6 взрывов за 15 минут.
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
Что известно об атаке
Жителей региона призывают находиться в безопасных местах из-за налета дронов.
"В Севастополе очень громко", - отмечается в сообщениях.
Мощный взрыв слышали и в центре Севастополя. впоследствии во всех районах города объявлена угроза удара беспилотниками.
Как отмечают россияне, силы ПВО и Черноморского флота продолжают отбивать атаку ВСУ.
По данным россиян, уже «сбито 8 воздушных целей». Мол, они ликвидированы над морем и разными районами города.
«Летают ударные беспилотники. Всем находится дома! На дворе опасно!», — пишут в пабликах.
Есть информация о падении обломков от сбитого БПЛА в районе улицы Хрусталева.
"Никто из людей не пострадал", - заявили российские паблики.