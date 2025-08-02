В Северной Европе фиксируют самую продолжительную жару за более чем 60 лет: подробности

Жара / © Associated Press

Реклама

Северная Европа переживает небывалую волну жары, которая поразила даже традиционно прохладные Скандинавские страны. По данным ученых, это самый длительный период высоких температур в регионе за последние более 60 лет.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Так, метеостанция в норвежской части Северного полярного круга фиксировала температуру выше 30°C в течение 13 дней подряд в июле. В Финляндии жара достигала 30°C три недели, а в отдельных арктических регионах температура держится на уровне более 25°C.

Реклама

«Действительно беспрецедентная жара все еще в разгаре, максимальная температура сегодня составляет около 32-33°C», — написал климатолог Финского метеорологического института Мика Рантанен. По его словам, в некоторых районах температура приближается к августовским рекордам, хотя впереди еще несколько недель лета.

Норвежский метеорологический институт также сообщил, что в трех самых северных округах страны температура выше 30°C фиксировалась как минимум на одной метеостанции в течение 12 дней. На прошлой неделе жара временно отступила, однако в ближайшие выходные ожидается ее возвращение.

В Швеции наблюдаются подобные погодные явления. Например, в городе Хапаранда температура оставалась на уровне 25°C и выше в течение 14 дней, а в Йоккмокке (Лапландия) жара длилась 15 дней подряд. Ученый Сверкер Хеллстрем из Шведского метеорологического и гидрологического института отметил, что подобную продолжительность жары в этих местах в последний раз фиксировали более ста лет назад.

Причиной аномальных температур ученые называют горячие воды у северного побережья Норвегии и устойчивую область высокого давления, которая вызвала повышение температуры на 8-10°C выше сезонной нормы. Кроме того, в регионе фиксировались штормовые явления и удары молний, которые привели к лесным пожарам.

Реклама

Население северных стран, не привыкшее к жаре, оказалось неготовым к таким условиям. Например, в северной Финляндии каток открылся для желающих охладиться, после того как люди начали массово обращаться в отделение неотложной помощи из-за перегрева.

Также пастухи предупредили, что их олени страдают от жары и находятся на грани выживания. А шведские медиа отмечают, что иностранные туристы, которые приехали в регион в поисках прохлады, столкнулись с опасно высокими температурами.

Напомним, ранее уже говорилось о том, что аномальная жара, которая охватила Европу в конце июня, вызвала трехкратный рост количества смертей из-за загрязнения, вызывающего нагрев планеты. Такой вывод содержит предварительный анализ ситуации в 12 крупных городах Европы.

Недавно в Турции бушевали смертоносные лесные пожары. Стихия была усилена рекордной жарой до 50,5°C.

Реклама