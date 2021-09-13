В Северной Корее испытали крылатую ракету, которая может долететь до берегов Японии

В Северной Корее испытали крылатую ракету, которая может долететь до берегов Японии

Новая ракета попала в цель на расстоянии 1500 км.

В Северной Корее сообщили об успешных запусках крылатых ракет дальнего радиуса действия.

Об этом сообщает в понедельник, 13 сентября, южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на официальный отчет об этом событии военного руководства КНДР.

В сообщении уточнили, что на создание нового стратегического вооружения понадобилось два года. Испытания состоялись 11 и 12 сентября. "Запущенные крылатые ракеты большой дальности летели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1500 километров", — говорится в официальном отчете.

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Указанное расстояние означает, что для новой северокорейской крылатой ракеты будут достижимыми цели на территории северной части Японии. Эксперты отмечают, что системам противовоздушной обороны труднее выявлять крылатые ракеты, которые в отличие от баллистических, летят ниже.

В Северной Корее утверждают, что эта система вооружений имеет для страны, в которой царит коммунистическая диктатура, стратегическое значение для "сдерживания враждебных сил".

Напомним, 12 сентября агентство противоракетной обороны США успешно испытало прототип ракеты-перехватчика наземного базирования. Разработка предназначена для защиты США от "межконтинентальных баллистических ракет Ирана и Северной Кореи".

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