В Северной Корее публично казнили трех граждан из-за попытки побега из страны

Двоих братьев и их друга убили на глазах у всего села, а тела сожгли как предостережение для других.

Троих граждан Северной Кореи публично казнили перед жителями села, из которого они происходили, из-за попытки бегства из страны. Их тела публично сожгли.

Об этом сообщает Daily Mail.

Вина мужчин состояла в том, что они пытались сбежать из КНДР.

"Трех жестоко убили на глазах у напуганных местных жителей, включая детей, в селе Сонджон-ри за попытку бежать на "демократический" Юг", – пишет Daily Mail.

Осужденные — двое братьев по фамилии Ким и их друг Ри, все в возрасте примерно 30 лет — потратили месяцы на планирование побега. 6 января они собрали свои скудные пожитки, чтобы приобрести небольшую лодку, и двинулись в плавание в густом тумане, отчаянно пытаясь добраться до Южной Кореи.

Напомним, ранее в Северной Корее казнили трех подростков путем расстрела. Парней расстреляли за просмотр и продажу фильмов из соседней Южной Кореи.

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