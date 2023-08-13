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В Северной Корее вблизи ядерного полигона произошло два землетрясения

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В Северной Корее вблизи ядерного полигона произошло два землетрясения

Фото: cxid.info

На полигоне Пунгер Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.

В воскресенье, 13 августа, рядом с ядерным полигоном в Северной Корее произошли два естественных землетрясения.

Об этом сообщаетYonhap News со ссылкой на государственное метеорологическое агентство Южной Кореи.

Первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 километрах к северо-западу от Килджу, провинция Северный Хамгенг, в 03:13 утра по местному времени.

Второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км северо-западнее Килджа в 07:55 утра. Эпицентр первого землетрясения находился на глубине 15 км, тогда как эпицентр второго землетрясения – на глубине 5 км. Сообщений о повреждениях в результате землетрясений не поступало.

Кильджу является местом для ядерного полигона Пунгери, где Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний. Только в 2022 году в этом районе произошло восемь естественных землетрясений.

Фото с сайта Геологической службы США, которая показывает расположение Пунгери (красная отметка), северокорейского ядерного полигона. / ©
Фото с сайта Геологической службы США, которая показывает расположение Пунгери (красная отметка), северокорейского ядерного полигона.

Ранее сообщалось, что в четверг, 10 августа, на востоке Турции произошло сильное землетрясение. Многие напуганные люди сразу после подземных толчков выпрыгивали на улицу прямо с балконов.

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Дата публикации
Просмотры
219
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