В Северной Корее зафиксировали сейсмическую активность вблизи ядерного полигона

В четверг, 11 января, у ядерного полигона Пунгери в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4 балла. Его причина остается неизвестной.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на государственное метеорологическое агентство.

Сейсмологическая активность фиксировалась на территории, расположенной в 41 километре северо-западнее города Кильчжу, который является базой для ядерного полигона КНДР. Именно здесь были проведены все 6 ядерных испытаний Северной Кореи.

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Землетрясение происходило в 7 часов вечера по местному времени, его эпицентр был на глубине 20 км.

Издание не уточняет, могло ли быть вызвано такое землетрясение испытанием на полигоне, отмечая, что оно могло иметь природный характер.

Напомним, 13 августа 2023 года рядом с ядерным полигоном в Северной Корее произошли сразу два природных землетрясения.

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