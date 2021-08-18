В шасси военного самолета США, который вылетел из Кабула, нашли человеческие останки: видео

Самолет эвакуировал сотни афганских мирных жителей, прорвавшихся на борт.
В нише шасси американского грузового самолета C-17 Globemaster III, вынужденно эвакуировавшего из Кабула несколько сотен афганцев, обнаружили человеческие останки.
Об этом со ссылкой на военно-воздушные силы США сообщает The Associated Press.
Отмечается, что в понедельник, 16 августа, воздушное судно прибыло в аэропорт в столице Афганистана для доставки оборудования для эвакуации.
Прежде чем экипаж успел выгрузить груз, самолет окружили сотни афганских мирных жителей, нарушивших периметр безопасности и прорвавшихся на борт. Поскольку ситуация ухудшалась, экипаж решил взлететь.
О гибели некоторых из эвакуированных стало известно после приземления самолета на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Расследованием инцидента сейчас занимается Управление специальных расследований ВВС США. Число жертв не уточняется.
Ранее сообщалось, что семь афганцев, которые пытались ухватиться за стойки шасси, погибли.
640 Afghans taken from #Kabul to Qatar by US Air Force C-17 Globemaster III type transport aircraft. #Afghanistan pic.twitter.com/i0ShFDMNyy— Dailyaz (@ dailyaz1) August 17, 2021
️The international airport in Kabul has been thrown into chaos.— Segarra "l'overo" (@jejesegarrajeje) August 15, 2021
Afghan civilians attempt to board a C-17 Globemaster III en masse without any kind of organization or security protocol. pic.twitter.com/QS1oNSKw6A
Terrifying. Yesterday's somehow Afghan civilian managed to shoot a video on the fuselage of an US heavy military transport aircraft Boeing C -17 Globemaster III, taking off from #Kabul airport. #Afghanistan #AfghanistanCrisis pic.twitter.com/0tOnrKCuRI— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 17, 2021
Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.
- Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин.
- "Никто не знает, каковы шансы дожить до нового утра": как живет захвачен "Талибаном" Кабул.
Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.