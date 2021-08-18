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В шасси военного самолета США, который вылетел из Кабула, нашли человеческие останки: видео

В шасси военного самолета США, который вылетел из Кабула, нашли человеческие останки: видео

Самолет эвакуировал сотни афганских мирных жителей, прорвавшихся на борт.

В нише шасси американского грузового самолета C-17 Globemaster III, вынужденно эвакуировавшего из Кабула несколько сотен афганцев, обнаружили человеческие останки.

Об этом со ссылкой на военно-воздушные силы США сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в понедельник, 16 августа, воздушное судно прибыло в аэропорт в столице Афганистана для доставки оборудования для эвакуации.

Прежде чем экипаж успел выгрузить груз, самолет окружили сотни афганских мирных жителей, нарушивших периметр безопасности и прорвавшихся на борт. Поскольку ситуация ухудшалась, экипаж решил взлететь.

О гибели некоторых из эвакуированных стало известно после приземления самолета на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Расследованием инцидента сейчас занимается Управление специальных расследований ВВС США. Число жертв не уточняется.

Ранее сообщалось, что семь афганцев, которые пытались ухватиться за стойки шасси, погибли.

Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.

Напомним:

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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