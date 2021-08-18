В шасси военного самолета США, который вылетел из Кабула, нашли человеческие останки: видео

В шасси военного самолета США, который вылетел из Кабула, нашли человеческие останки: видео

Самолет эвакуировал сотни афганских мирных жителей, прорвавшихся на борт.

В нише шасси американского грузового самолета C-17 Globemaster III, вынужденно эвакуировавшего из Кабула несколько сотен афганцев, обнаружили человеческие останки.

Об этом со ссылкой на военно-воздушные силы США сообщает The Associated Press.

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Отмечается, что в понедельник, 16 августа, воздушное судно прибыло в аэропорт в столице Афганистана для доставки оборудования для эвакуации.

Прежде чем экипаж успел выгрузить груз, самолет окружили сотни афганских мирных жителей, нарушивших периметр безопасности и прорвавшихся на борт. Поскольку ситуация ухудшалась, экипаж решил взлететь.

О гибели некоторых из эвакуированных стало известно после приземления самолета на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Расследованием инцидента сейчас занимается Управление специальных расследований ВВС США. Число жертв не уточняется.

Ранее сообщалось, что семь афганцев, которые пытались ухватиться за стойки шасси, погибли.

640 Afghans taken from #Kabul to Qatar by US Air Force C-17 Globemaster III type transport aircraft. #Afghanistan pic.twitter.com/i0ShFDMNyy — Dailyaz (@ dailyaz1) August 17, 2021

️The international airport in Kabul has been thrown into chaos.



Afghan civilians attempt to board a C-17 Globemaster III en masse without any kind of organization or security protocol. pic.twitter.com/QS1oNSKw6A — Segarra "l'overo" (@jejesegarrajeje) August 15, 2021

Terrifying. Yesterday's somehow Afghan civilian managed to shoot a video on the fuselage of an US heavy military transport aircraft Boeing C -17 Globemaster III, taking off from #Kabul airport. #Afghanistan #AfghanistanCrisis pic.twitter.com/0tOnrKCuRI — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 17, 2021

Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.

Напомним:

В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин .

. "Никто не знает, каковы шансы дожить до нового утра": как живет захвачен "Талибаном" Кабул.

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

В Афганистане после захвата столицы "Талибаном" толпа штурмует аэропорт

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