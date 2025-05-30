В школах одной из стран ЕС будут изучать украинский язык как второй иностранный

Школа / © Pexels

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Польша поддерживает инициативу о введении украинского языка как второго иностранного в школах. Этот вопрос обсудили польские и украинские представители во время встречи в Варшаве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Польская сторона поддерживает преподавание украинского языка в польских школах как второго иностранного», — указано в заявлении Минобразования.

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Так, согласно закону, школы Польши могут вводить преподавание украинского языка при следующих условиях:

по инициативе родителей, которые могут написать соответствующее обращение в администрацию школы;

если есть учитель украинского языка, которого можно трудоустроить, а также сформирована группа учеников;

по согласованию с директором школы и с согласия руководящего органа.

Во время встречи представители Польши также сообщили, что рассмотрят возможность занесения украинского языка в перечень языков, которые можно выбрать для сдачи экзамена «восьмиклассника». Это обязательный экзамен для перехода на следующий уровень среднего образования.

В Минобразования отметили, что в польских школах уже действует ряд других форм поддержки, которыми могут воспользоваться украинские ученики. Речь идет о дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку, по определенному предмету; обучение на подготовительном отделении; помощь ассистента учителя, который знает язык страны происхождения и помощь межкультурного ассистента.

Напомним, украинских детей в возрасте до 13 лет могут не пустить в Польшу, если у родителей изменился статус легального пребывания на территории страны ЕС, и если нет доступа к электронным документам Diia.pl.

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К слову, согласно результатам социологического исследования, опубликованного польской редакцией Business Insider, большинство украинцев, которые сейчас живут в Польше, не планируют оставаться там навсегда. Желающих остаться в этой стране надолго — лишь 14%.