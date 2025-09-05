В школах Польши будут проверять рюкзаки школьников: какая причина

Реклама

В школах Польши сотрудники санитарной инспекции принялись проверять рюкзаки школьников.

Об этом сообщает информационный портал In Roland.

Сотрудники инспекции будут взвешивать школьные портфели. Такая кампания направлена на улучшение здоровья детей.

Отмечается, что слишком тяжелый рюкзак может вызвать плохую осанку у ребенка, боль в спине и перегрузку. Поэтому учителей и родителей будут учить правильному наполнению школьных рюкзаков.

Польские эксперты предупреждают, что слишком тяжелые рюкзаки и школьные сумки являются одним из самых больших источников проблем со спиной у детей. Тяжелый школьный рюкзак без должной поддержки быстро начинает напрягать мышцы и приводит к проблемам с осанкой. Родителям рекомендуют обратить внимание на несколько вещей: легкая конструкция, жесткая спинка, широкие регулируемые ремни, дополнительные стабилизирующие застежки и светоотражающие элементы.

Вес рюкзака не должен превышать 10-15% от массы тела ребенка.

