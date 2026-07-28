В Польше разрешили использование религиозных символов в школах / © Pixabay

Реклама

В школах Польши разрешили устанавливать кресты, несмотря на то, что это светские учреждения.

Об этом сообщает польское издание wprost.pl.

Реклама

В школах Польши разрешили устанавливать кресты

Министр образования Польши Барбара Новацкая подчеркнула, что Министерство национального образования «разделяет мнение о том, что государственная школа должна быть местом взаимного уважения, диалога и уважения достоинства каждого человека, независимо от его религии, мировоззрения или убеждений».

Реклама

В то же время она пояснила, что «действующие законодательные положения не требуют от министра образования издавать дополнительные указания относительно наличия религиозных символов в государственных школах». Этот вопрос рассматривается в пункте 12 Положения министра национального образования от 14 апреля 1992 года об условиях и порядке организации религиозного образования в государственных детских садах и школах. В нём предусмотрено, что в помещении школы может быть установлен крест.

Она также добавила, что профильное министерство не уполномочено давать указания относительно размещения религиозных символов в школах.

В Польше продолжается расследование в отношении учительницы, выбросившей крест в мусорный бак

В Польше разгорелась бурная дискуссия по поводу религиозных символов после инцидента, произошедшего в прошлом году в школе в Кельне. Учительница выбросила в мусорный бак предмет, похожий на крест, что вызвало значительное возмущение. Позже она объяснила, что это была часть костюма на Хэллоуин.

В мае этого года дисциплинарное производство по данному делу было завершено и закрыто. Однако прокурорское расследование по факту «подозрения в оскорблении религиозных чувств школьников путем публичного оскорбления предмета религиозного культа» все еще продолжается. Однако никаких обвинений выдвинуто не было.

Реклама

Новости партнеров