В школах разрешили бить палками мальчиков за буллинг

Сингапур разрешил применять телесные наказания к мальчикам, которые издеваются над другими учениками, в частности онлайн.

Об этом сообщает The Guardian.

Теперь по новым правилам, парням от 9 лет могут назначать до трех ударов кнутом. Министр образования страны Десмонд Ли заявил, что это будет возможно только тогда, когда другие способы воздействия не сработали.

Он подчеркнул, что каждый такой случай должен согласовывать директор школы, а исполнять наказание смогут только некоторые работники. Также школы должны оценивать зрелость ученика и то, поможет ли такое наказание осознать вину.

После этого учащимся обещают психологическую поддержку и контроль за их поведением и обучением. К девушкам телесные наказания не будут применяться. Их за буллинг будут оставлять после уроков, отстранять от занятий или снижать оценки за поведение.

Напомним, буллинг в школах и онлайн прекратил быть единичными случаями, он превращается в системную проблему, которая затрагивает все большее количество подростков. Сегодня каждый пятый подросток признается, что сталкивался с буллингом. И это не только об обидах в коридорах школы. Это о психологическом давлении, кибербуллинге, изоляции и потере ощущения безопасности.

