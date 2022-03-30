В школах в России заканчивается бумага: ей нашли замену (фото)

Офисная бумага сейчас в дефиците.
В одной из московских школ начали печатать раздаточный материал для учеников на листах тетрадей из-за дефицита офисной бумаги.
Соответствующее фото опубликовали в российском Telegram-канале.
"Все из-за экономии офисной бумаги, которая теперь в дефиците в некоторых учебных заведениях", — говорится под снимком.
Отметим, что в РФ, где уже испытывают дефицит некоторых товаров и продуктов из-за санкций за варварское нападение на Украину, решили возродить традицию организации огородов в сельских школах, чтобы снабжать овощами школьные столовые. Сажать огороды обяжут школьников.
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