11-летнего мальчика в школе изнасиловал одноклассник: реакция педагогов шокирует

В Швеции в одной из школ одноклассник изнасиловал 11-летнего мальчика, поскольку обидчик несовершеннолетний, то его никак не наказали, а в учебном заведении хотят, чтобы дети и дальше учились вместе.

Об этом пишет Aftonbladet.

В феврале матери Оскара (имя мальчика изменено) позвонил учитель. Он сообщил ей, что ее сын стал жертвой нападения одноклассника накануне на перемене. Все это произошло во школьном дворе.

Заявление об изнасиловании поступило в полицию через три дня. Поскольку подозреваемому не исполнилось 15 лет, он не предстанет перед судом. Дело было передано социальным службам. Но, несмотря на это, школа полагает, что мальчики должны учиться в одном классе.

Как признается мать мальчика, у ее сына наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства, ночные кошмары и панические атаки. Подозреваемого мальчика отстранили от занятий, но через две недели он вернулся в школу. Матери Оскара об этом не сообщили — зато расстроенный сын сказал ей, что его обидчик вернулся в класс.

Мать ребенка рассказывает, что в учебном заведении также угрожают сообщить социальные службы о пренебрежении обязательным школьным обучением. Это связано с тем, что потерпевший начал прогуливать уроки. Его мать объясняет, что пока сын не ходил в школу во время летних каникул, его поведение улучшилось. В августе, с началом семестра, оно снова ухудшилась. Она обратилась в школу с просьбой перевести обидчика в другой класс. Оскару позволили приходить в школу на два часа и сидеть в отдельной комнате. Мать всегда сопровождает его, потому что боится за безопасность сына.

Родители ребенка также думали о переводе сына. Другая школа расположена в нескольких часах езды от дома. Как объяснила мать ребенка в интервью Aftonbladet, они отказались от этой идеи. Во-первых, за неимением денег на бензин, а во-вторых, из-за того, что их сын очень любит своих друзей. Мать мальчика говорит, что он не должен быть тем, кого заставляют менять учебное заведение.

В школе и местных органах комментировать ситуацию отказались.

Напомним, в Киеве к 14 годам лишения свободы приговорен злоумышленник за сексуальное насилие над малолетним мальчиком.

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