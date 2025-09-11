В школе произошла очередная стрельба: есть раненые

В американской школе произошла стрельба / © Associated Press

В США, по меньшей мере, трое несовершеннолетних получили огнестрельные ранения. Это произошло в результате стрельбы в Evergreen High School в городе Эвергин (штат Колорадо).

Об этом сообщает CNN.

По данным правоохранителей, первый звонок на линию 911 с сообщением о стрельбе поступил в 12:24 по местному времени. Стрельба произошла на территории школы, однако пока неизвестно, произошел ли инцидент внутри здания или снаружи.

«Три несовершеннолетних с огнестрельными ранениями находятся на лечении в ближайшей больнице Святого Антония, и власти не предусматривают появления новых пострадавших», — сказал директор больницы Кевин Каллинан.

Полиция проверяет, действовал ли стрелок самостоятельно, было ли нападающих несколько. Тем временем более 100 сотрудников правоохранительных органов прочесывают школу класс по классу.

Напомним, в Шаргороде Винницкой области 10 сентября произошла трагедия: в городе убили двух учащихся местного лицея. По предварительным данным, 23-летний бывший учитель учебного заведения напал на подростков и нанес им смертельные ранения.