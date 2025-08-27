- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 786
- Время на прочтение
- 1 мин
В школе произошла стрельба: есть погибшие, до 20 раненых (фото)
Во время католической мессы злоумышленник открыл огонь.
В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) в католической школе 27 августа произошла стрельба, во время которой погибли два человека и около двадцати получили ранения.
По данным ABC News, подозреваемый в стрельбе умер от самостоятельного огнестрельного ранения. Сейчас подтверждена гибель двух человек, а еще до 20 получили ранения, из которых 10 находятся в критическом состоянии.
На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social: «Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР уже на месте происшествия, и Белый дом продолжает следить за ситуацией».
По данным BBC, стрельба произошла во время католической школьной мессы. В школе учатся дети от дошкольного возраста до восьмого класса. На месте работают представители государственных органов и агенты ФБР. Полиция планирует провести пресс-конференцию с подробным отчетом.
Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Эребру, примерно в 200 км к западу от столицы Стокгольма произошла стрельба в школе для взрослых «Рисберзька», которая расположена на территории одного кампуса вместе с детскими школами. В результате нападения на школу для взрослых пять человек получили огнестрельные ранения.