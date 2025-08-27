В школе произошла стрельба: есть погибшие, до 20 раненых (фото)

Стрельба в США / © Associated Press

В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) в католической школе 27 августа произошла стрельба, во время которой погибли два человека и около двадцати получили ранения.

Об этом пишет ABC News и BBC.

По данным ABC News, подозреваемый в стрельбе умер от самостоятельного огнестрельного ранения. Сейчас подтверждена гибель двух человек, а еще до 20 получили ранения, из которых 10 находятся в критическом состоянии.

На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social: «Меня полностью проинформировали о трагической стрельбе в Миннеаполисе, штат Миннесота. ФБР уже на месте происшествия, и Белый дом продолжает следить за ситуацией».

В городе Миннеаполис произошла стрельба / © Associated Press

По данным BBC, стрельба произошла во время католической школьной мессы. В школе учатся дети от дошкольного возраста до восьмого класса. На месте работают представители государственных органов и агенты ФБР. Полиция планирует провести пресс-конференцию с подробным отчетом.

В городе Миннеаполис произошла стрельба / © Associated Press

