В школе утром прогремел взрыв — первые детали

Полиция на месте инцидента

В Амстердаме в еврейской школе прогремел взрыв. Мэр города Фемке Халсема назвала это «целенаправленной атакой против еврейской громады».

Об этом пишет Reuters.

По ее данным, инцидент произошел рано утром и нанес незначительные повреждения, пострадавших нет.

Взрыв произошел в престижном жилом районе на юге Амстердама.

Фемке Халсема назвала нападение «подлым актом агрессии против еврейской громады» и добавила, что евреи в городе все чаще сталкиваются с недопустимым антисемитизмом.

