ТСН в социальных сетях

В школе утром прогремел взрыв — первые детали

Сообщений о пострадавших нет, но зданию был причинен ущерб.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция на месте инцидента

Полиция на месте инцидента / © Associated Press

В Амстердаме в еврейской школе прогремел взрыв. Мэр города Фемке Халсема назвала это «целенаправленной атакой против еврейской громады».

Об этом пишет Reuters.

По ее данным, инцидент произошел рано утром и нанес незначительные повреждения, пострадавших нет.

Взрыв произошел в престижном жилом районе на юге Амстердама.

Фемке Халсема назвала нападение «подлым актом агрессии против еврейской громады» и добавила, что евреи в городе все чаще сталкиваются с недопустимым антисемитизмом.

Напомним, полиция Канады задержала подозреваемую 18-летнюю Джесси Ван Рутселаар, устроившую массированную стрельбу 10 февраля в средней школе в Тамблер-Ридж. Как выяснилось, у нее проблемы с психическим здоровьем.

Дата публикации
Количество просмотров
1215
