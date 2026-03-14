В школе утром прогремел взрыв — первые детали
Сообщений о пострадавших нет, но зданию был причинен ущерб.
В Амстердаме в еврейской школе прогремел взрыв. Мэр города Фемке Халсема назвала это «целенаправленной атакой против еврейской громады».
Об этом пишет Reuters.
По ее данным, инцидент произошел рано утром и нанес незначительные повреждения, пострадавших нет.
Взрыв произошел в престижном жилом районе на юге Амстердама.
Фемке Халсема назвала нападение «подлым актом агрессии против еврейской громады» и добавила, что евреи в городе все чаще сталкиваются с недопустимым антисемитизмом.
