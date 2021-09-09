В школе в Израиле коронавирус подтвердили у невакцинированного учителя и 20 его учеников

Школьников проверили после того, как у их учителя подтвердили коронавирус.
В израильском городе Петах-Тиква 20 учеников начальной школы получили положительный результат теста на COVID-19.
Об этом сообщает Maariv.
Отмечается, что детей проверили после того, как коронавирус подтвердили у невакцинированного учителя. В то же время пока неизвестно, кто первым заразился инфекцией и мог ли педагог спровоцировать вспышку заболевания.
Ранее сообщалось, что в Израиле от всех граждан старше трех лет требуют справку о COVID-вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус для посещения ресторанов, кафе, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов.
Израиль первым в мире начал делать своим гражданам третью прививку от коронавируса. В августе израильское правительство позволило ревакцинацию всем гражданам от 40 лет.
Недавно глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал жителей страны подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.
Между тем Всемирная организация здравоохранения призывает страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.