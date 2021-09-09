В школе в Израиле коронавирус подтвердили у невакцинированного учителя и 20 его учеников

В школе в Израиле коронавирус подтвердили у невакцинированного учителя и 20 его учеников

Школьников проверили после того, как у их учителя подтвердили коронавирус.

В израильском городе Петах-Тиква 20 учеников начальной школы получили положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает Maariv.

Отмечается, что детей проверили после того, как коронавирус подтвердили у невакцинированного учителя. В то же время пока неизвестно, кто первым заразился инфекцией и мог ли педагог спровоцировать вспышку заболевания.

Ранее сообщалось, что в Израиле от всех граждан старше трех лет требуют справку о COVID-вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус для посещения ресторанов, кафе, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов.

Израиль первым в мире начал делать своим гражданам третью прививку от коронавируса. В августе израильское правительство позволило ревакцинацию всем гражданам от 40 лет.

Недавно г лава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал жителей страны подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.

Между тем Всемирная организация здравоохранения призывает страны отказаться от ревакцинации от COVID-19 до 2022 года из-за нехватки вакцин во всем мире.

Новости мира: Израиль первым официально разрешил прививки третьей дозой от коронавируса

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