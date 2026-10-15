В школе во время урока обрушилась крыша: 28 погибших (фото)

В школе произошла трагедия / © Associated Press

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В пакистанском городе Пешавар на уроках обрушилась крыша школы — погибли 27 учеников и один учитель.

Об этом сообщает Reuters.

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Трагедия произошла в районе Дир Колони на севере города. По словам спасателей, сначала обрушилась крыша верхнего этажа здания. Он упал на первый этаж, где в тот момент шли уроки, после чего провалились и другие конструкции.

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В больнице объявили чрезвычайное положение, чтобы оперативно оказывать помощь пострадавшим / © Associated Press

Большинство погибших — дети до 13 лет. Представитель районного отдела чрезвычайных ситуаций Ифтихар Хан сообщил, что из-под обломков извлечены, по меньшей мере, 45 детей.

На месте трагедии / © Associated Press

На трагедию отреагировало высшее руководство страны. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать раненым всю необходимую медицинскую помощь. Губернатор Фейсал Карим Кунди подал запрос на подробный отчет об обстоятельствах происшествия.

Напомним, в Польше полиция задержала 76 человек, подозреваемых в причастности к массовым угрозам атак на учебные заведения страны, запланированных под названием «кровавая пятница».

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