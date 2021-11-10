В Шотландии мужчина получил сильные ожоги из-за взорвавшегося яйца

Товарищ срочно доставил потерпевшего в больницу.
Житель Шотландии Гэри Макдугал получил сильные ожоги и попал в больницу после взрыва яйца, который он готовил в микроволновке.
Об этом пишет издание Daily Record.
40-летний шотландец рассказал, что много раз варил яйца в микроволновке, но в этот раз что-то пошло не так. Он вынул еду, положил на стол и собирался снять скорлупу. Но стоило ему коснуться сваренного яйца, как оно неожиданно взорвалось.
Горячая жижа попала мужчине в глаза, на нос, щеку и грудь.
Друг, находившийся у него в гостях, срочно доставил пострадавшего в больницу. Там ему оказали необходимую помощь, обработали ожоги и отпустили домой.
У мужчины еще не прошел отек глаза, а на теле и лице остались коричневые следы от ожога.
Читайте также:
- В Одесской области в больницу попал 6-летний мальчик, выпивший водку на кладбище
- Радиевые девушки: "игра" с радиацией, погубившая тысячи жизней
- Температура почти 40, детей вывозили без сознания: украинка рассказала о массовом отравлении в Египте