В Шотландии откроют первую в истории легальную комнату для употребления наркотиков

В Шотландии власти одобрили первую официальную комнату для употребления незаконных наркотиков.

Об этом пишет BBC.

27 сентября Объединенный совет по интеграции города Глазго, состоящий из должностных лиц совета и сотрудников Национальной службы здравоохранения, дал зеленый свет проекту.

Помещение для легального потребления нелегальных наркотиков было открыто после того, как в 2016 году в шотландском городе произошла вспышка ВИЧ.

Совет опубликовал отчет, объясняющий причины создания комнаты, показавший, что "приблизительно от 400 до 500 человек регулярно употребляют инъекционные наркотики в общественных местах в центре Глазго".

Легальная комната для приема наркотиков в Португалии / Фото: bbc.com

"Инъекции в общественных местах увеличивают риск заражения и иного вреда, связанного с наркотиками, а также создают риск для населения из-за выброшенного инъекционного инструментария и иглы", — говорится в докладе.

Сообщается, что объект стоимостью 2,3 миллиона фунтов стерлингов будет построен в восточной части Глазго на Хантер-стрит рядом с клиникой, где сейчас 23 наркопотребителям с продолжительным стажем прописывают фармацевтический героин. В этом районе, согласно Национальным отчетам Шотландии, наблюдается "высокий уровень смертности от злоупотребления наркотиками за последние пять лет".

По данным NRS, в 2022 году в Шотландии из-за злоупотребления наркотиками умер 1051 человек.

В учреждении находится медицинский персонал, который будет наблюдать за наркоманами, которые употребляют собственные запрещенные вещества, в частности кокаин и героин, в гигиенических условиях.

Эскиз проекта / Фото: bbc.com

Согласно отчету, это было продемонстрировано "неопровержимыми международными данными": более безопасные учреждения для употребления наркотиков могут "улучшить здоровье, благополучие и выздоровление людей, пользующихся этими учреждениями".

Также ожидается, что помещение для употребления наркотиков "уменьшит негативное влияние, которое употребление инъекционных наркотиков в общественных местах оказывает на местные сообщества и бизнес".

На онлайн-заседании совета директоров заместитель медицинского директора Службы лечения алкоголизма и наркозависимости Глазго доктор Сакет Приядарши заявил, что, по его мнению, проект "уменьшит вред, связанный с наркотиками" и предоставит потребителям наркотиков больше "возможностей" для лечения, ухода и восстановления".

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