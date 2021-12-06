В Шотландии рекомендуют делать тест на COVID-19 каждый раз перед выходом из дома

В Шотландии рекомендуют делать тест на COVID-19 каждый раз перед выходом из дома

С 6 декабря в Шотландии начали действовать более суровые карантинные правила.

В Шотландии местным рекомендуют чаще делать COVID-тесты для безопасности.

Такую практику призвал делать заместитель первого премьер-министра Шотландии Джон Свин, пишет The Herald.

По его словам, делать тест нужно каждый раз, когда человек захочет выйти из дома на встречу с другими. "Мы призываем людей чаще делать быстрые тесты с тест-полоской – не два раза в неделю, а значительно чаще, когда планируются встречи с другими. Лично я делаю быстрый тест ежедневно, если планирую выходить из дома и встречаться с людьми", – сказал Свини.

Как отметил чиновник, такая практика позволит человеку ощущать себя защищенным и даст понимание, что он не будет угрожать здоровью других.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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