В Шотландии самолет Ryanair столкнулся с топливной машиной перед взлетом (фото)

Ситуация на взлетной полосе

В аэропорту столицы Шотландии утром пассажирский самолет лоукостера Ryanair во время подготовки к вылету столкнулся с топливным спецтранспортом.

Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел утром 22 декабря, когда самолет с пассажирами на борту начал движение в направлении взлетно-посадочной полосы. Рейс должен был следовать в португальский город Фару. В этот момент воздушное судно столкнулось с топливной машиной, которая находилась на перроне.

На место происшествия немедленно вызвали спасателей и пожарные службы. По данным шотландской пожарно-спасательной службы, речь идет именно о столкновении самолета с наземным топливным транспортом. Угрозы возгорания или взрыва не было.

Пассажиры рассказывают, что ситуация выглядела пугающе, хотя скорость движения самолета была небольшой. После инцидента экипаж объявил эвакуацию, а рейс отменили — самолет признали непригодным для дальнейшего полета.

В аэропорту Эдинбурга подтвердили факт инцидента, однако заверили, что он не повлиял на работу аэропорта в целом. Полеты других рейсов продолжались в штатном режиме.

Причины столкновения сейчас выясняют. Авиакомпания Ryanair официальных комментариев относительно инцидента пока не предоставила.

