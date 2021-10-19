В Шотландии в жилом квартале прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

В Шотландии в жилом квартале прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

По данным правоохранителей, от "серьезного взрыва" пострадали четыре дома.

В Шотландии вечером в понедельник, 18 октября, в результате взрыва в жилом комплексе в городе Эр в Южном Эйршире госпитализировали четырех человек, в том числе двоих детей.

Об этом сообщает ВВС.

По данным правоохранителей, от "серьезного взрыва" пострадали четыре дома. Прилегающую к месту инцидента территорию эвакуировали, а для тех, кому нужен приют, создали два центра помощи.

Причины взрыва устанавливаются. На месте работают все службы экстренной помощи, в частности полиция, пожарные и скорая. "Дороги перекрыты, и мы бы посоветовали людям избегать этого района в настоящее время", — предупредили правоохранители.

Местный житель Керр Макканн рассказал, что после взрыва на месте инцидента возник пожар. По его словам, один из домов полностью разрушен, а его обломки "разбросаны по улице".

"Целый дом исчез, фронтальная часть другого дома открыта, также есть машины, в окна которых попали обломки", — рассказал очевидец.

Ранее в грузинском городе Батуми обвалился пятиэтажный дом с 12 квартирами. Число жертв достигло девяти.

Новости мира: в Швеции из-за взрыва в жилом доме госпитализированы 23 человека

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