В Шотландии жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака

В Шотландии жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака

За восемь дней до брака медики поставили мужчине страшный диагноз.

Жених из шотландского города Стивенстон умер у алтаря за несколько минут до заключения брака с любимой.

Об этом сообщает издание Daily Record.

За восемь дней до смерти врачи диагностировали у 57-летнего Пола Уинна рак поджелудочной железы с метастазами в печени и легких. По данным медиков, мужчине оставалось жить от шести недель до двух месяцев.

Тогда Пол и его 38-летняя возлюбленная Элисон решили сыграть свадьбу. Пол и Элисон были вместе 21 год, и за это время у пары родилось пятеро детей.

В день свадьбы старший сын мужа, 20-летний Сэнди, вел мать к алтарю, когда она заметила, что с Полом что-то не так.

"Он будто обмяк в кресле. Я несколько раз крикнула его имя, пока шла к алтарю, но он никак не реагировал", — рассказала невеста.

В этот момент стало понятно, что мужчина потерял сознание.

Гости вызвали "скорую помощь", но спасти жениха не удалось. Пол скончался на месте.

Напомним, в Великобритании молодая женщина Лора приобрела платье в сэконд-хэнде для своей свадьбы. Примеряя наряд, она наткнулась на интересную записку.

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