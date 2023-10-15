В штаб квартиру ООН в Ливане попала ракета — официальная информация о пострадавших

Никто из миротворцев не пострадал, сообщают в администрации UNIFIL.
Штаб-квартира временных сил ООН, расположенная в ливанском городе Эн-Накура на границе с Израилем, была поражена ракетой.
Об этом сообщили в UNIFIL.
Сейчас ООН проверяет, откуда была выпущена эта ракета.
"Наша штаб-квартира в Накуре была поражена ракетой, и мы работаем над тем, чтобы проверить, откуда. К счастью, никто не пострадал", — сообщили официальные источники.
Между тем 15 октября 9 ракет были запущены с территории Ливана. Они пересекли территорию Израиля. 5 из них были перехвачены.
После ракетных атак произошли нападения с использованием стрелкового оружия на израильские военные посты вдоль границы с Ливаном.
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