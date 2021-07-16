В США бывшая работница стоматологии ограбила учреждение и вырвала 13 зубов у пациента

В США бывшая работница стоматологии ограбила учреждение и вырвала 13 зубов у пациента

Зачем она навредила пациенту — пока неизвестно.

В американском штате Невада бывшая сотрудница стоматологической клиники похитила большую сумму средств и вырвала 13 зубов у пациента.

Как пишет издание News3, полиция задержала 42-летнюю Лорел Ейх, она пробралась в стоматологический кабинет и похитила 22,8 тысячи долларов наличными и чеками.

Женщину обвинили в двух случаях кражи, преступном сговоре и крупном хищении имущества. Она также обвиняется в совершении хирургического вмешательства без лицензии. Она вырвала 13 зубов у одного из пациентов с помощью анестетика.

Напомним, две пьяные американки ворвались в кафе, чтобы сварить себе полуфабрикаты. "Смелые" женщины попали под прицел камеры наблюдения.

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