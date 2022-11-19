В штате Нью-Йорк чрезвычайное положение: полтора метра снега и двое умерших во время уборки (видео)

Штат Нью-Йорк в Соединенных Штатах столкнулся с сильным снежным штормом — в некоторых местах снежный покров достигает более полутора метров. Два человека скончались от сердечных осложнений, связанных с уборкой снега.

Как сообщает CNN со ссылкой на метеорологов, снегопад может установить исторический рекорд, хотя в районе Баффало зимой часто выпадает сильный снег.

По данным Метеорологической службы Баффало, в районах северо-восточнее озера Онтарио выпал снег со скоростью до двух дюймов (5 сантиметров) в час. Сильный снег также обрушился на местность между Уотертауном и Гаррисвиллом.

Обильные снегопады вызваны так называемым эффектом озера, возникающим вследствие нагрева воды озера и арктического воздуха. Их сочетание увеличивает содержание в воздухе водяных паров, которые быстро замерзают в холодном воздухе и тем самым способствуют снегопаду на подветренном берегу озера.

Еще в пятницу власти зафиксировали большое количество звонков с просьбой спасти застрявшие машины. Заместитель шерифа округа Эри Уильям Дж. Кули подчеркнул на пресс-конференции, что жители должны соблюдать запрет на поездки. Руководитель округа Марк Полонкарц предупредил работодателей о необходимости предоставления выходного для работников в зоне разгула стихии.

Extreme close-range thundersnow in Buffalo, NY ❄️⚡️



Historic snowstorm is now underway.



Credit : @Dave_WXpic.twitter.com/JtKpu5klfA — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) November 18, 2022

В городе Баффало закрыли школы и вокзалы, а также отменили несколько рейсов из международного аэропорта. Из-за сильного снегопада, сопровождающегося громом и молниями, в округе Эри запрещено управлять транспортными средствами.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул объявила чрезвычайное положение в некоторых частях штата.

Estadio de futbol americano de los Buffalo Bills bajo la nieve. #Buffalo #TormentaDeNieve pic.twitter.com/UwnDHm02TI – Kike Hernández (@IKE00908) November 19, 2022

Наибольший покров снега был зафиксирован в деревне Бласделл, примерно в 7 милях (12 км) от Баффало. По состоянию на 20.30 по местному времени в пятницу было зафиксировано 165 сантиметров снега. Мест в этом районе, где выпало более метра снега, было очень много.

Напомним, Украинские Карпаты засыпало снегом. На вершине Пипа Ивана Черногорского держится морозная погода.

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