В штате Нью-Йорк чрезвычайное положение: полтора метра снега и двое умерших во время уборки (видео)

Из-за обильных снегопадов в районе города Баффало непроездные дороги, запрещен выезд частного транспорта, закрыты школы и вокзалы, отменены авиарейсы.
Штат Нью-Йорк в Соединенных Штатах столкнулся с сильным снежным штормом — в некоторых местах снежный покров достигает более полутора метров. Два человека скончались от сердечных осложнений, связанных с уборкой снега.
Как сообщает CNN со ссылкой на метеорологов, снегопад может установить исторический рекорд, хотя в районе Баффало зимой часто выпадает сильный снег.
По данным Метеорологической службы Баффало, в районах северо-восточнее озера Онтарио выпал снег со скоростью до двух дюймов (5 сантиметров) в час. Сильный снег также обрушился на местность между Уотертауном и Гаррисвиллом.
Обильные снегопады вызваны так называемым эффектом озера, возникающим вследствие нагрева воды озера и арктического воздуха. Их сочетание увеличивает содержание в воздухе водяных паров, которые быстро замерзают в холодном воздухе и тем самым способствуют снегопаду на подветренном берегу озера.
Benny the seal! #BuffaloStorm2022 #buffalo #buffalolakeeffect #BuffaloNY #LakeEffect pic.twitter.com/0UkeM7kpzA— BuffaloWeather (@weather_buffalo) November 19, 2022
Еще в пятницу власти зафиксировали большое количество звонков с просьбой спасти застрявшие машины. Заместитель шерифа округа Эри Уильям Дж. Кули подчеркнул на пресс-конференции, что жители должны соблюдать запрет на поездки. Руководитель округа Марк Полонкарц предупредил работодателей о необходимости предоставления выходного для работников в зоне разгула стихии.
Extreme close-range thundersnow in Buffalo, NY ❄️⚡️— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) November 18, 2022
Historic snowstorm is now underway.
Credit : @Dave_WXpic.twitter.com/JtKpu5klfA
В городе Баффало закрыли школы и вокзалы, а также отменили несколько рейсов из международного аэропорта. Из-за сильного снегопада, сопровождающегося громом и молниями, в округе Эри запрещено управлять транспортными средствами.
Большое количество снег в #Buffalo️ #NewYork #Usa #BuffaloNY #snow #BuffaloStorm2022 #buffalosnow pic.twitter.com/V89BOkFKMt— Vova (@PapusaVova) November 19, 2022
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул объявила чрезвычайное положение в некоторых частях штата.
Estadio de futbol americano de los Buffalo Bills bajo la nieve. #Buffalo #TormentaDeNieve pic.twitter.com/UwnDHm02TI– Kike Hernández (@IKE00908) November 19, 2022
Наибольший покров снега был зафиксирован в деревне Бласделл, примерно в 7 милях (12 км) от Баффало. По состоянию на 20.30 по местному времени в пятницу было зафиксировано 165 сантиметров снега. Мест в этом районе, где выпало более метра снега, было очень много.
Напомним, Украинские Карпаты засыпало снегом. На вершине Пипа Ивана Черногорского держится морозная погода.
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