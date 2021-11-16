В штате Вашингтон ужасные наводнения: люди массово эвакуируются из собственных домов

В штате Вашингтон ужасные наводнения: люди массово эвакуируются из собственных домов

Губернатор Вашингтона уже объявил чрезвычайное положение.

В американском штате Вашингтон в результате сильных дождей начались наводнения. Из-за непогоды сотням людей пришлось покинуть свои дома, заблокирована межштатная автомагистраль и отключено электроснабжение. В штате объявили чрезвычайное положение, службы пытаются ликвидировать последствия стихии.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил чрезвычайное положение из-за непогоды, вызванной непрерывными дождями в течение нескольких дней.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям проводят поисково-спасательные операции, поскольку более 500 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов. По данным Департамента транспорта штата Вашингтон, из-за чрезмерной влажности в регионе произошли оползни, в результате чего реки могут выйти из берегов.

Власти рекомендуют людям эвакуироваться из-за вероятности обострения условий полномасштабных наводнений.

"Ожидается, что прогнозируемый дождь со снегом на горных высотах приведет к обострению условий наводнения", — говорится в заявлении губернатора.

CNN сообщает, что в последние 48 часов в штате выпало 10 сантиметров осадков. Предполагается, что в ближайшее время этот уровень может удвоиться.

Власти предупреждают, что электроснабжение восстановить из-за непогоды не удается. Мэры округов благодарят врачей "скорых", волонтеров и диспетчеров, которые помогают ликвидировать последствия стихии.

Напомним, в Китае в течение нескольких дней продолжался сильный снегопад, а температура опустилась до -14 градусов. На дорогах сформировались сугробы высотой около метра, в результате чего были заблокированы дороги, железнодорожные маршруты и отменены авиарейсы.

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