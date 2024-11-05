В Швеции археологи нашли необычное захоронение женщины железного века: что известно

Археологи полагают, что священники могли упоминать это захоронение в письменных источниках еще в 1667 году.

В Швеции археологи обнаружили необычное захоронение. Возле женского скелета обнаружили иглу и нож, воткнутый прямо в могилу.

Об этом сообщает Arkeologerna.

Артефакты обнаружили в могильнике времен железного века в районе Приссгорден. Археологи полагают, что священники могли упоминать это захоронение в письменных источниках еще в 1667 году.

Погребальный комплекс содержит до 50 могил, датируемых периодом от 500 до нашей эры до 400 нашей эры.

"Этой весной во время предварительного исследования мы нашли человеческую кость, а когда начали раскапывать землю, там было еще два небольших фрагмента черепа. Мы также нашли две фибулы, костюмные пряжки и костюмную шпильку. Тогда мы поняли, что это мог быть могильник, о котором говорил священник", – говорит археолог.

Ученые обследовали одновременно две могилы, расположенные около друг друга. Одна была менее обожжена и содержала кости животных, а другая была очень обуглена, но содержала еще более интересные находки.

"Во второй могиле очень пахло гарью и был толстый слой копоти. Когда мы копали, то увидели, что железный складной нож прямо острием вонзили в землю. Вероятно, его использовали для обработки кожи. Мы не знаем, почему, но понятно, что он ценен для женщины. Он также очень хорошо сохранился и, возможно, был в костре до того, как его вонзили", – отметила она.

Также в женской могиле хранилась маленькая игла, а часть кости пальца свидетельствует, что у умершей, вероятно, был артрит. В общей сложности раскопки в районе Приссгорден продолжаются уже полтора года. Кремированные останки здесь помещены в ямы, засыпанные землей или мелкими камнями. Но в некоторых случаях в ямах почти не находят костей.

По словам археологов, это означает, что человека могли кремировать на могильнике, а затем перенести останки в другое место.

Напомним, в Египте обнаружена гробница с "семьей гробов" — некоторые предметы в идеальном состоянии.

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