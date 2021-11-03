В Швеции мужчина упал с седьмого этажа на концертный зал и убил человека 

Также правоохранители сообщили о женщине, получившей травмы.
Мужчина упал с седьмого этажа на двух человек в концертном зале в шведском городе Уппсала.
Об этом заявила шведская полиция, - пишет Aftonbladet.
Очевидцы сообщили, что мужчина упал на двух человек, которые находились в фойе.
"Человек, упавший с большой высоты, мужчина около 80 лет, скончался на месте. Другой человек, мужчина около 60 лет, находившийся в фойе, позднее также скончался", - заявила полиция.
В городе должен был пройти трибьют-концерт, посвященный легендарным музыкантам группы ABBA, но он был отменен в связи с инцидентом.
Также правоохранители сообщили о женщине, получившей травмы. Концертный зал закрыт для расследования произошедшего.
Сейчас полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.
Напомним, что в Запорожье пьяный мужчина выпрыгнул из окна многоэтажного дома и упал на маленького ребенка.
Читайте также: