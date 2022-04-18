В Швеции начались массовые беспорядки из-за сожжения Корана: трое раненых

Полицейские применили оружие, поскольку их начали забрасывать камнями.

В воскресенье, 17 апреля, в шведском городе Норрчепинг три человека нуждались в медицинской помощи после того, как их ранили пули полицейских во время столкновений с правоохранителями. Массовые беспорядки начались в нескольких городах Швеции из-за сожжения Корана и демонстраций, организованных ультраправыми экстремистами в Пасхальные выходные.

Об этом сообщает Reuters.

Все началось с того, что в четверг, 14 апреля, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан на площади в Рослетте в городе Йончепинге совершил публичное сожжение Корана — священной книги ислама. После этого он получил разрешение на серию демонстраций по всей Швеции в Пасхальные выходные.

Linköping (Sweden):



Руководитель Danish far-right movement Rasmus Paludan publicly burned the Quran with permission and protected of the Swedish government and police.



Мы должны и должны защищать Quran. #المسجد_الأقصى

pic.twitter.com/GDrb8v1M3C — Zaheeruddin White زهير الدين (@ItsZaheeruddin) April 16, 2022

В некоторых городах прошли акции протеста против запланированных демонстраций правых экстремистов. Митингующие атаковали полицию, которая вышла на охрану правопорядка, забросав стражей порядка камнями. Во время столкновений несколько полицейских были ранены, а несколько автомобилей — сожжены.

Группу полицейских в городе Норрчепинге начали забрасывать камнями с двух сторон, после чего они применили оружие.

Три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Ни одно из ранений не представляло угрозы их жизни.

В то же время, все трое раненых были арестованы по подозрению в преступлении — нападении на полицейских.

Премьер-министр Магдалена Андерссон осудила проявления насилия в ходе демонстрации.

Напомним, 12 апреля в метро Нью-Йорка произошла стрельба, в результате которой были погибшие и раненые.

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