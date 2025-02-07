В Швеции назвали имя мужчины, устроившего стрельбу в школе: что о нем известно

4 февраля в Швеции в образовательном центре Campus Risbergska в городе Эребру произошла кровавая трагедия. Полиция установила личность нападавшего – им оказался 35-летний Рикард Андерссон.

Об этом пишет CNN.

После стрельбы подозреваемый покончил с собой, оставив у тела три винтовки. В полиции также отметили, что Андерссон раньше был учеником этого образовательного заведения.

По данным налогового агентства Швеции, с 2015 года Андерссон не имел официального дохода.

В момент трагедии в образовательном центре находились также украинки, но информации о пострадавших среди них пока нет.

В полиции отметили, что они уже говорили с родственниками возможного убийцы. Там добавили, что стрелок не имел связей с какими-либо бандами и, вероятно, не руководствовался идеологическими мотивами.

Представитель полиции также добавила, у стрелка была лицензия на четыре пистолета и их сейчас конфисковали.

Ранее Рикард Андерссон оставался безнаказанным и не попадал в поле зрения полиции. За последние годы его налогооблагаемый доход составил ноль крон, и, судя по всему, он жил спокойной жизнью. Окружающие описывают его как социально изолированного человека, сообщает SVT.

"Он был немного странным", – рассказал родственник мужчины.

Бывшие одноклассники описывают его как общительного и счастливого человека в начальные и средние школьные годы. Но когда он пошел в старшую школу, он изменился и стал более замкнутым.

"Он начал замыкаться в себе, и с ним стало тяжело общаться", – говорит бывший одноклассник.

Напомним, трагедия в школе в Эребру стала самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции.

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