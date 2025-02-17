В Швеции не исключают отправления миротворцев в Украину

В МИД подчеркнули, что единственное условие – это окончание войны.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард не исключает отправления шведских военных в Украину в составе послевоенного миротворческого контингента.

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы шведского МИД, сейчас нужно договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право и Украину.

"Сначала мы должны договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право... Когда у нас будет такой мир, его нужно будет поддерживать, и для этого наше правительство ничего не исключает", — сказала она.

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что готов разместить войска в Украине для обеспечения выполнения возможного мирного договора с Россией.

По его словам, Лондон уже обязался выделять минимум 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно в поддержку украинских военных до 2030 года. Кроме того, он выразил готовность отправить британских военных в Украину, если это будет необходимо.

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