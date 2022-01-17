В Швеции обнаружили очередную мутацию "Омикрона": что известно

Разновидность "Омикрона" получила название BA.2.

В Швеции подтвердили новую мутацию "Омикрон"-штамма коронавируса. Очередной вариант COVID был выявлен в Академической лаборатории шведского города Упсала.

Об этом сообщает газета Upsala Nya Tidning.

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Мутация, получившая название BA.2, была зафиксирована 14 января у троих человек. По словам представителя лаборатории Матса Мартинеля, чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом, нужно больше данных.

Кроме того, есть подозрение, что в Упсале может быть больше случаев BA.2, так как у некоторых больных COVID-19 эта мутация не была обнаружена. Потому требуется дополнительное секвенирование.

В то же время, издание отмечает, что мутация также была обнаружена в Дании, Норвегии и индийской Калькутте, где начала широко распространяться.

К слову, новый вид "Омикрона" подтвердили ранее генетик Тео Сандерсон из Института Сенгера в Кембридже, занимающийся исследованием генома, и молекулярный эпидемиолог из Бернского университета, создатель платформы по отслеживанию вариантов коронавируса Nextstrain Эмма Ходкрофт.

"Ученые определили еще один кластер последовательностей, которые имеют много мутаций, что и "оригинальный" Омикрон (BA.1), но некоторые отсутствуют и есть новые (мутации). Новые последовательности называются BA.2.", — написала Ходкрофт.

Напомним, в Харьковской области подтвердили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон". Его обнаружили у 40% лабораторных образцов.

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