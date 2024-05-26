В Швеции определились, имеет ли Украина право наносить удары по объектам на территории РФ — СМИ

С начала поставки западного оружия в Украину продолжается запрет на его использование для ударов по территории РФ.

В Швеции пришли согласия по поводу права Украины использовать оружие этой страны для поражения объектов на территории России.

Об этом сообщает Hallandsposten со ссылкой на комментарий министра обороны страны Пол Йонсен.

Министр обороны Швеции отметил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России.

"Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту", — отмечается в сообщении.

По данным западных СМИ, не все лидеры стран до сих пор поддерживают запрет наносить удары по объектам на территории РФ. В администрации президента США Джо Байдена продолжаются дебаты по ее ослаблению.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ.

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