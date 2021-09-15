В Швеции осудили российского шпиона: продавал секреты автокомпаний

47-летний житель Гетеборга приговорен к 3 годам лишения свободы.

В шведском городе Гетеборге окружной суд вынес приговор по делу 47-летнего местного жителя, которого обвинили в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает телекомпания SVT.

По данным следствия, обвиняемый работал консультантом в автомобильных компаниях Volvo Cars и Scania и передавал внутреннюю информацию неназванному российскому разведчику. За шпионскую деятельность он получил более 3000 долларов.

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Задержание 47-летнего мужчины произошло еще в начале 2019 года, когда он встретился с агентом российской спецслужбы в ресторане в Стокгольме.

В издании отметили, что это первый приговор за шпионаж в Швеции за последние 18 лет.

Напомним, британцу Дэвиду Смиту, которого подозревают в шпионаже и продажи секретной информации Кремлю, грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

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