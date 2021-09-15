В Швеции осудили российского шпиона: продавал секреты автокомпаний

47-летний житель Гетеборга приговорен к 3 годам лишения свободы.
В шведском городе Гетеборге окружной суд вынес приговор по делу 47-летнего местного жителя, которого обвинили в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщает телекомпания SVT.
По данным следствия, обвиняемый работал консультантом в автомобильных компаниях Volvo Cars и Scania и передавал внутреннюю информацию неназванному российскому разведчику. За шпионскую деятельность он получил более 3000 долларов.
Задержание 47-летнего мужчины произошло еще в начале 2019 года, когда он встретился с агентом российской спецслужбы в ресторане в Стокгольме.
В издании отметили, что это первый приговор за шпионаж в Швеции за последние 18 лет.
Напомним, британцу Дэвиду Смиту, которого подозревают в шпионаже и продажи секретной информации Кремлю, грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.