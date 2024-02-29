В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО

Кремлевский диктатор Владимир Путин уже давно враждебно относится к расширению НАТО.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал угрозы РФ принять "меры военно-технического характера" в ответ на вступление страны в НАТО "ожидаемыми".

Об этом пишет ТТ.

По словам Кристерссона, Швеция испытывает кибератаки и попытки влияния со стороны России. Тем не менее, власти страны готовы и видят, что россияне делают.

"Так же было, когда Финляндия присоединилась к НАТО. Хорошо известно, что России не нравится, что ни Швеция, ни Финляндия не станут членами НАТО, но мы решаем наш выбор", — добавил он.

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Отметим, что в посольстве РФ на днях ранее опубликовали заявление, в котором говорится об возмущении действий шведского правительства, которое отказывается от нейтралитета и упоминает ряд исторических деятелей, которые высказывались ранее против этого.

В частности, в последних двух абзацах в РФ пообещали "принимать контрмеры политического и военно-технического характера с целью минимизации угроз своей национальной безопасности".

"Их конкретное содержание будет зависеть от условий и степени интеграции Швеции в НАТО, в частности, возможного размещения в этой стране войск, боеприпасов и вооружений Альянса", - указывали там.

Вступление Швеции в НАТО – что известно

Добавим, что вступление Швеции в НАТО, скорее всего, будет отложено до следующей недели.

Для НАТО это дает Североатлантическому союзу доступ к территории Швеции и превращает Балтику в море НАТО, окруженное странами-членами.

Тем временем кремлевский диктатор Владимир Путин уже давно враждебно относится к расширению НАТО. Он утверждал, что вторжение в Украину было способом предотвратить рост Альянса вплотную к границам России. Но, наконец, Путин добился прямо противоположного.

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